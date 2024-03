Beckham: "L'arrivo di Messi mi ha fatto piangere. Victoria chiese se fosse morto qualcuno"

L'arrivo di Lionel Messi ha proiettato il modesto Inter Miami in un'altra dimensione. David Beckham, uno dei proprietari del club della Florida, ha raccontato due curiosi retroscena della trattativa: "Parlavamo da molto tempo con il padre di Leo", ha spiegato in un podcast l'ex centrocampista. "Da cinque anni per l'esattezza. Io e il mio socio a Miami entrammo di nascosto in hotel per incontrare il padre di Leo cinque anni prima che firmasse per noi. Gli dissi 'So che Leo non è ancora pronto, ma voglio che tuo figlio giochi nel mio club in futuro'".

L'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid, PSG e Milan ha confidato anche che l'arrivo di Messi fu annunciato prima dalla stampa, lasciandolo di sasso: "Allungo una mano, prendo gli occhiali e leggo sul cellulare che Leo aveva deciso di venire a Miami. Mi viene ancora oggi la pelle d'oca. Mi sono seduto sul letto e ho iniziato a piangere. Victoria mi chiese: 'Cosa sta succedendo? Cosa c'è che non va? Chi è morto?' E io dissi: 'Leo verrà a Miami'. La notizia era ovunque sui social network".