Bari shock, aggredito il ds Polito. Il messaggio di condanna della Serie B

Momento delicato per il Bari. L’ultima giornata di campionato rappresenta una sfida da dentro o fuori per la formazione biancorossa che si gioca le ultime speranze di rimanere aggrappata alla salvezza. Intanto fuori dal campo si registra un episodio di violenza che riguarda il direttore sportivo Ciro Polito. Il dirigente nella giornata di ieri infatti è stato aggredito in maniera decisa con calci e pugni da quattro sostenitori del Bari in autogrill nei dintorni di Occhiobello di ritorno dalla trasferta a Cittadella. Un segnale di nervosismo da parte dell’ambiente biancorosso che non aiuta in un momento molto delicato della stagione.

La Lega Serie B ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza al dirigente e alla società biancorossa con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "La Lega B, con il presidente Mauro Balata e tutte le associate, esprime la propria solidarietà al DS dell'SSC Bari Ciro Polito, vittima di un'aggressione ad opera di ignoti nel post gara di Cittadella-Bari, condannando fermamente qualsiasi atto di violenza".