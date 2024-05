PHOTOGALLERY MN - I migliori scatti del Meet&Greet di Leao a Casa Milan

Nella pomeriggio di oggi Rafael Leao è stato protagonista di un Meet&Greet a Casa Milan. Il numero 10 rossonero ha incontrato alcuni fortunati tifosi rossoneri, di cui molti bambini, posando per foto e selfie, concedendo diversi autografi. L'occasione non solo per incontrare tanti sostenitori ma anche per presentare la nuova capsule collection RL10 che il portoghese ha presentato con il club rossonero nel corso delle ultime settimane.

Di seguito una serie di fotografie e scatti più belli dell'evento, a cura del nostro inviato Antonello Gioia.