Begovic, a Firenze debutto di personalità e sicurezza

Nonostante l'infortunio di Donnarumma, Stefano Pioli è piuttosto tranquillo in quanto è rimasto molto soddisfatto della prestazione di Asmir Begovic nel secondo tempo di Fiorentina-Milan: quello del bosniaco è stato un debutto in rossonero di personalità e sicurezza e quindi se Gigio non dovesse recuperare per il Genoa, il tecnico milanista può dormire comunque sonni tranquilli. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.