Begovic e la mamma dell'agente: "Grazie a tutti per l'aiuto, è tornata a casa"

Circa due settimane fa Asmir Begovic, portiere del Bournemouth in prestito al Milan, aveva lanciato l'allarme: "Aiutiamo la madre del mio agente a tornare in UK, è bloccata in India". Ora la situazione sembra essersi risolta per il meglio, con il bosniaco che ha voluto ringraziare tutti con un messaggio su Twitter: "Voglio ringraziare enormemente tutti coloro che si sono offerti di aiutare la madre del mio agente mentre era bloccata a Goa. La risposta al mio messaggio è stata assolutamente incredibile. Ora sono lieto di dire che è stata in grado di tornare nel Regno Unito ed ora è a casa. Grazie ancora".

Want to say a huge thank you to everyone who responded and offered to support my agent’s mother while she was stuck in Goa. The response was absolutely incredible. I’m pleased to say she was able to get back to the UK and is now home. Thanks again. 🇮🇳❤️