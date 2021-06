Belgio-Portogallo, Diogo Dalot parte dall'inizio per i lusitani

È un bel periodo per Diogo Dalot, terzino dello United che ha passato l'ultima stagione in prestito al Milan e che piace ancora ai rossoneri. Dopo aver esordito in nazionale maggiore nella sfida contro la Francia di mercoledì, oggi il laterale lusitano parte dall'inizio nel match contro il Belgio, partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020.