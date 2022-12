Belgio troppo vecchio per vincere? Castagne: "L'Italia ha trionfato con Chiellini e Bonucci"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Timothy Castagne, terzino del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida con la Croazia. L'ex Atalanta risponde anche alle parole di Kevin De Bruyne, il quale aveva detto che il Belgio fosse troppo vecchio per vincere i Mondiali in Qatar: "L'Italia ha vinto gli Europei con Chiellini e Bonucci in difesa, l'età non è sempre un fattore". Castagne ha definito 'fake news' le voci su una lite negli spogliatoi popo il ko con il Marocco e poi ha concluso: "Sappiamo di avere il destino nelle nostre mani. Non abbiamo giocato bene nelle ultime due partite, ma non siamo crisi".