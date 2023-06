Belgio Under 21, De Ketelaere e Vranckx nella lista provvisoria per l'Europeo

MilanNews.it

Sono presenti anche i giocatori rossoneri Aster Vranckx e Charles De Ketelaere nella lista provvisoria dei convocati del Belgio Under 21 per i prossimi Europei di categoria che si giocheranno dal 21 giugno all'8 luglio 2023 in Romania e in Georgia. Ecco l'elenco completo dei convocati riportati dal profilo Twitter della federcalcio belga: