Bellinazzo: "Nuovo San Siro? Troppe e complesse le condizioni richieste"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore esperto in economia e finanza, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della risposta del consiglio comunale al progetto del nuovo stadio di San Siro: "Il rimbalzo delle responsabilità danneggia i progetti, è più semplice avere un no rispetto ad un sì condizionato. Mi sorprendono queste 16 condizioni fissate, non sono da Milano, sono troppe e troppo complesse".