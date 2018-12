Bellinazzo sulla sentenza UEFA: "Andata abbastanza bene al Milan, Elliott tenuta in grande considerazione"

Marco Bellinazzo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha commentato l'esito della sentenza UEFA: "E' andata abbastanza bene per il Milan: partivamo da rischio esclusione dalle coppe, ora solo multa da 12 milioni e pareggio di bilancio entro stagione 2020-21. Questa sentenza lascia intendere che la proprietà del Milan sia tenuta in grande considerazione, in questo la Uefa dimostra fiducia e anche prudenza nell'assegnare le sanzioni. Il Milan al momento brucia 70-80 milioni all'anno, è chiaro che tornare ad alti livelli può ridurre sensibilmente queste perdite per cui sarà fondamentale centrare il quarto posto quest'anno".