Bellingham rischia sanzioni per un gestaccio alla panchina della Slovacchia

Le immagini della rovesciata di Jude Bellingham - che ha permesso all'Inghilterra di pareggiare con la Slovacchia, andare ai supplementari e poi superare il turno - sono diventate subito virali. D'altronde, il gesto tecnico è di quelli sublimi. Ma virali sono diventate anche le immagini dei secondi immediatamente successivi al gol, quelli dell'esultanza.

Rientrando nella propria metà campo, infatti, si vede la stella del Real Madrid girarsi verso la panchina della Slovacchia e portarsi le mani verso i suoi 'attributi'. Un gesto che, stando a quanto riferito da The Athletic, potrebbe essere sanzionato dalla UEFA. L'organismo disciplinare - si legge - attenderà i rapporti dell'arbitro della partita e degli altri delegati prima di decidere il da farsi.

Intanto, però, lo stesso Bellingham ha smentito che si trattasse di un gesto per sbeffeffiare la panchina slovacca. "Si è trattato di un gesto scherzoso rivolto ad alcuni amici intimi che erano alla partita. Non ho che rispetto per la partita che ha fatto la Slovacchia", ha dichiarato l'ex Borussia Dortmund.