Bellodi: "Contento di aver rinnovato col Milan, ringrazio i rossoneri per la fiducia"

Gabriele Bellodi, giovane difensore di proprietà rossonera ceduto in prestito al Crotone, ha espresso la sua felicità su Instagram per il rinnovo e la nuova esperienza in Calabria: "Contento di aver rinnovato il mio contratto fino al 2023 con questa grande famiglia,ringrazio il Milan per la fiducia! Ora dopo l’europeo inizierà un altra grande e stimolante avventura in prestito al @fccrotoneoff e non vedo l’ora di iniziare!".