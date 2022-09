Belotti: "La Roma è sempre stata la mia priorità, qui c'è un progetto importante"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Andrea Belotti, nuovo attaccante della Roma, ha spiegato così la sua scelta di vestire la maglia giallorossa: "Ho passato un'estate strana, come strana è stata a livello generale per il mercato. Ci sono tanti giocatori che sono rimasti svincolati a lungo. La mia priorità era venire a Roma perché so di aver trovato un progetto importante, una squadra e una società con grandissime ambizioni ed era ciò di cui avevo bisogno. Non cercavo un contratto che mi tutelasse, volevo un progetto e una situazione sportiva giuste per me. E la Roma era l'occasione giusta per me, non sono stato tanto a pensarci perché la Roma è sempre stata la mia priorità. So che qua c'è un giocatore forte come Abraham, ma per me è uno stimolo per migliorarmi e stimolarmi per fare il meglio".