Belotti, la valutazione di Cairo: il capitano granata non partirà per meno di 20 milioni

Tra i giocatori accostati con insistenza al Milan nelle ultime settimane, senza dubbio, figura il profilo di Andrea Belotti. Il capitano del Torino, in scadenza nel 2022, non sembra intenzionato a rinnovare e la società granata sembra rassegnata alla sua partenza. Secondo quanto riporta Tuttosport, tuttavia, la valutazione che fa Cairo del giocatore è di quelle importanti e per questo il classe 93' non partirà per una cifra inferiore ai 20 milioni.