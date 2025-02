Benitez sul ritorno di Champions: "Il Milan avrà la possibilità di giocare in casa, davanti ai propri tifosi, sentiranno il loro calore, sapranno usarlo"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Napoli ed Inter, fra le altre, Rafa Benitez è intervenuto sui temi d'attualità più importanti riguardanti le squadre italiane impegnate in Europa, soffermandosi anche sul Milan dopo la brutta sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord.

La situazione è seria ma rischia anche di diventare grave per Atalanta, Juventus e Milan.

"Bisogna essere ottimisti, senza smarrire il realismo. La Juventus parte con un vantaggio minimo ma utile, può indirizzare la gara e ha gli uomini giusti, ha trovato i gol di Kolo Muani, ha recuperato Vlahovic, ha una sua personalità. E Milan e Atalanta al ritorno avranno la possibilità di giocare in casa, davanti ai propri tifosi, sentiranno il loro calore, sapranno usarlo".

Un gol da difendere per la Juventus, due da segnare per Milan e Atalanta.

"In casi del genere, bisogna saper trarre il meglio dalla propria organizzazione, da un equilibrio che è determinante, perché guai eccedere in una fase o nell’altra. Sono concetti chiarissimi a chi ha esperienza internazionale e tutte e tre le squadre italiane ne hanno".

Nel Milan, ha sbagliato Maignan.

"Uno dei calciatori storicamente dal rendimento più alto. La conferma che il calcio a volte è bugia, come dico da sempre. Un incidente, non c’è da aggiungere altro, né da soffermarsi ad oltranza. È fatta. È finita. Si ricomincia".

In che modo?

"Il metodo tattico e tecnico lo scelgono gli allenatori che hanno in pugno la situazione. Io dall’esterno posso immaginare che partite del genere devono indirizzarle i calciatori maggiormente dotati di personalità, di leadership e di talento".

Al Milan aspettano da Leao le giocate esaltanti.

"È il calciatore che può imprimere la svolta e risolverla anche nel momento più buio. Lo ha già fatto e lo può fare ancora, ce l’ha nelle corde. E questo è il momento ideale per ribadire la propria forza. Anche perché se non ora mai più, la Champions non ti darà altre possibilità e sarà vietato fallire. Ma una sfida del genere, dal valore così imponente, non può essere affidata soltanto ad un giocatore, per quanto geniale. Il Milan deve essere in grado di rialzarsi attraverso più uomini. Dal mercato sono arrivati rinforzi che hanno sistemato alcuni settori ed hanno alzato il livello del gruppo".