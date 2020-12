Come riferito dalla redazione di statistica sportiva Kickest, Ismael Bennacer è stato un giocatore cruciale nell'economia di gioco difensiva del Milan di Stefano Pioli. Infatti, l'algerino, in questo avvio di campionato, ha intercettato 10 palloni e ne ha rubati ben 62 dai piedi degli avversari. Oltre alla qualità, è tanta la qualità del numero 4 rossonero in mezzo al campo.