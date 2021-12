Bennacer dopo il 4-2 di Empoli: "Chiudiamo l’anno in bellezza"

"Chiudiamo l’anno in bellezza. Forza Milan". Lo ha scritto Ismael Bennacer su Instagram dopo la vittoria per 4-2 contro l’Empoli. Il centrocampista rossonero, autore di una buona prestazione al Castellani, ha poi rivolto un pensiero proprio alla sua ex squadra: “Un piacere rivederti Empol, in bocca al lupo per il resto della stagione”, ha aggiunto nel suo messaggio social.