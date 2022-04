Bennacer fa 100 col Milan, Maldini: "Speriamo che ce ne possano essere tante altre con qualche trofeo". E lui: "Si parla sul campo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer è stato premiato oggi a Milanello per le 100 presenze in maglia rossonera. Paolo Maldini, oltre a consegnargli una targhetta celebrativa, gli ha rivolto le seguenti parole: "Isma, congratulazioni per le tue 100 presenze in 3 anni. Speriamo che ce ne possano essere tante altre, magari anche con qualche trofeo. Bravo Isma".

L'algerino ha poi ringraziato rispondendo e ricevendo l'approvazione convinta di Pioli: "Grazie a tutti, sono contento! Si parla sul campo".