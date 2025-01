Bennacer festeggia sui social la vittoria contro il Girona: "Nulla batte una notte europea a San Siro"

Nei tre di centrocampo Sergio Conceiçao ha deciso di fare nuovamente affidamento su Ismael Benancer contro il Girona, nonostante l'algerino non si sia mostrato in grande spolvero in queste prime uscite del 2025. Alla fine dei conti l'allenatore portoghese ha avuto ragione lui, anche perché il 4 rossonero è risultato essere tra i migliori in campo, complice anche il recupero a centrocampo che ha poi scaturito la rete del momentaneo, e definitivo, 1 a 0 di Rafael Leao.

Bennacer sta piano piano rientrando in condizione, ma nel frattempo si gode l'importante vittoria di Champions, come lasciato intendere anche dal post social pubblicato nelle scorse ore: "Nulla batte una notte europea a San Siro".