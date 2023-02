Bennacer ieri a parte, calano le possibilità di vederlo a Monza

MilanNews.it

Come riportato ieri da MilanNews.it (QUI) e confermato oggi dal Corriere dello Sport, ieri Ismael Bennacer si è allenato ancora a parte tra sessione personalizzata e allenamento in palestra. Dopo aver saltato per squalifica il Sassuolo e per infortunio il derby, Torino e Tottenham, l'algerino adesso è a rischio anche per il Monza per cui calano le possibilità di rivederlo in gruppo.