Bennacer, ora è il tuo momento: ha saltato 25 partite tra infortunio e Coppa d'Africa

Tra le varie situazioni difficili che il Milan ha affrontato in questa stagione, soprattutto nella prima parte, l'assenza prolungata di Ismael Bennacer ha sicuramente un ruolo di primo piano. Il centrocampista algerino era reduce dell'infortunio al ginocchio subito al termine della passata stagione, un problema che lo tenuto fuori dai giochi fino al mese di dicembre. Poi, dopo essere tornato, è arrivata la Coppa d'Africa e anche tutto il mese di gennaio, tra impegni con l'Algeria e un nuovo infortunio di lieve entità, lo hanno tenuto fuori dal campo. Ora Pioli spera di ritrovarlo a pieni giri per questo finale di stagione.

Il Corriere dello Sport questa mattina sottolinea come tra infortuni, Coppa d'Africa e non inserimento in lista Uefa nella prima parte della stagione, Bennacer ha saltato un totale di 25 partite quest'anno, sulle 41 totali che la squadra di Stefano Pioli ha disputato fino a questo momento in stagione. In totale Bennacer ha messo insieme 15 presenze (12 in Serie A e 3 in Europa League), fornendo anche un assist. Ora per l'algerino, reduce da un altro piccolo set di problemini fisici che lo hanno fatto rientrare prima dagli impegni con la nazionale, è arrivato il momento del riscatto in questo finale di stagione.