Bennacer out nel derby ma spera di tornare per il Tottenham

© foto di DANIELE MASCOLO

Come anticipato ieri pomeriggio da MilanNews.it (QUI), gli esami di Bennacer hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità che non gli permetteranno di prendere parte al derby di domenica sera. Il Corriere dello Sport questa mattina conferma quanto riportato da MilanNews.it (QUI) ovvero che l'obiettivo dell'algerino è quello di recuperare in vista della sfida di andata contro il Tottenham che si giocherà il 14 febbraio. I prossimi esami saranno effettuati nel corso della prossima settimana.