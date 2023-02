MN - Bennacer, l'obiettivo è rientrare in Champions contro il Tottenham

MilanNews.it

Ismael Bennacer punta a rientrare contro il Tottenham in Champions League. Sul calendario del centrocampista algerino è segnata in rossa la data de 14 febbraio, quando i rossoneri giocheranno il match d'andata degli ottavi di Champions. La speranza del Milan è che Bennacer possa recuperare per quella partita, ha appreso MilanNews.it

La risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra di Bennacer ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. Il centrocampista verrà ricontrollato la prossima settimana.