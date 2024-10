Bennacer prosegue la riabilitazione: "Non vedo l'ora di rivedervi, grazie per il supporto"

Tra sorrisi e rassicurazioni, prosegue il recupero di Ismael Bennacer dall'infortunio al polpaccio. Il rientro dell'algerino è previsto per gennaio. Tramite un video social postato da Aspetar, il numero 4 rossonero voluto però mandare un messaggio a tutti i tifosi rossoneri:

Bennacer al lavoro dopo l'infortunio: le parole dell'algerino.

"Ciao a tutti, sono qui in Aspetar e continuo la mia riabilitazione per tornare in campo, spero di rivedervi presto. Ringrazio tutti per il supporto che mi avste mostrato, tornerò più più forte".