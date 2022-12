Bennacer, siamo nel vivo della trattativa: mercoledì c'è stato l'incontro con Raiola

MilanNews.it

Mercoledì a Casa Milan è andato in scena l'incontro tra la dirgenza rossonera e Enzo Raiola, procuratore di Ismael Bennacer. Terminato il ritiro durato dieci giorni a Dubai, Maldini e Massara si sono messi subito all’opera per velocizzare i tempi delle trattative per i rinnovi dei giocatori che stanno discutendo il proprio contratto. Tra questi c’è per l'appunto Ismael Bennacer: l’algerino è in scadenza nel giugno del 2024 ma i rossoneri non voglio perdere il giocatore, che comunque vuole rimanere a Milano.