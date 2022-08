Bennacer sui social celebra la vittoria sul Marsiglia: "Come a casa"

MilanNews.it

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha celebrato su Instagram la vittoria dei rossoneri a Marsiglia di ieri pomeriggio per 2-0. Per l'algerino titolarità al fianco di Sandro Tonali e come sempre tanta gamba e qualità in mezzo al campo. Il numero 4 dei Campioni d'Italia ha festeggiato così la vittoria con un post su Twitter: "Proprio come a casa", con tanto di rossonero incluso.