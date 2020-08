Grande protagonista dell'annata rossonera, Ismael Bennacer è uno dei giocatori su cui il Milan fa affidamento per il futuro. Tuttocampista di professione, l'algerino non ha solo ottimi dati difensivi ma anche offensivi: i dati statistici, infatti, sottolinenano come Bennacer sia il miglior dribblatore della stagione rossonera con una media di 2.40 dribbling eseguiti a partita.