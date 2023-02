Benzema come Maignan? Il pt critica lo staff della Francia: "Non si può mettere un giocatore che sta rientrando da un infortunio ad allenarsi al 100% in una sala pesi"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

L'esclusione di Karim Benzema dal Mondiale in Qatar ha fatto molto discutere e oggi si aggiunge un nuovo capitolo alla polemica. Ospite di Radio Marca, uno dei personal trainer dell'attaccante francese ha criticato la gestione del suo infortunio: lo staff tecnico avrebbe "forzato" troppo con il giocatore, che era reduce da un sovraccarico muscolare. "In Francia hanno commesso un errore con Karim, anche il presidente lo ha riconosciuto. Non si può mettere un giocatore che sta rientrando da un infortunio ad allenarsi al 100% in una sala pesi", ha detto Javier Atalaya.

C'erano state polemiche inerenti anche alla gestione di Maignan, sollevate dal giornalista Romain Molina: "Non sono un medico, ma posso dire che c’è una vera e propria sfiducia dei giocatori nei confronti dello staff medico della Francia, in particolare sui protocolli di recupero. Sono passati anni e il problema non è mai stato risolto. I giocatori francesi non hanno fiducia nei protocolli di recupero dagli infortuni del dottor Franck Le Gall da tempo. Attenzione a quanto era successo con Mike Maignan: il dottor Le Gall gli aveva chiesto sforzi (salti e non solo) andando contro il protocollo di recupero fissato dal Milan per il rientro del portiere".