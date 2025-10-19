Bergomi: "Certe assenze sono più pesanti di altre. Bel passo in avanti per il Milan"

Beppe Bergomi, nel post partita di Sky Sport, commenta la vittoria del Milan in rimonta contro la Fiorentina nonostante le tante assenze e la panchina risicata. Queste le sue parole:

“Sono vittorie pesanti, mantiene l’energia positiva. Il Milan sta bene. Un passo falso oggi poteva, non dico ridimensionare perché le assenze sono pesanti e certe assenze sono più pesanti di altre. Non aveva molti cambi. Questa vittoria per il Milan è un bel passo in avanti, gli mantiene il trend positivo. A Torino il Milan è un’altra partita che meritava di vincere. Oggi vince in rimonta con Leao, che le cose migliori le fa sempre partendo da quella parte”.