Bergomi: "Il Milan a differenza dell'Inter anche se subisce gol resta in partita"

Giuseppe Bergomi, intervenuto durante la trasmissione Sky Calcio Show, ha parlato del derby di sabato finito 3-2 per il Milan. Bergomi ha detto: “Io sottolineo una cosa, all’Inter manca la tenuta mentale. Tra fine primo tempo e inizio secondo i nerazzurri sono usciti dalla partita. Poi ci è rientrata con i cambi, come occasioni meritava anche il pareggio, ma è tutto il resto che è preoccupante: puoi subire il pareggio ma devi stare in partita. Il Milan fa così, l’Inter invece ha sempre questo problema”.