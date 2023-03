Bergomi: "Il Milan contro la Fiorentina è peggiorato con i cambi"

MilanNews.it

Beppe Bergomi, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: "Come atteggiamento il Milan è stato troppo passivo. L'atteggiamento è importante, di solito il Milan a parte il mese di gennaio difficilmente sbaglia le partite. Anche l'anno scorso contro Italiano ha fatto fatica. La Fiorentina va ad un ritmo alto, il Milan se incontra squadre come la Fiorentina può andare in difficoltà. Il Milan dopo il gol dell'1-0 ha avuto una buona reazione ma i cambi hanno peggiorato la squadra".