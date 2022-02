Bergomi: "Il Milan ha le idee chiare, non prende i giocatori tanto per farlo"

Beppe Bergomi è intervenuto a Calciomercato - L'originale, commentando il mercato del Milan: “Il Milan ha le idee chiare, non prende i giocatori tanto per prenderli. Il Milan ha una rosa profonda, ha avuto degli infortunati in difesa ma adesso Romagnoli ha recuperato e lo stesso dovrebbe fare Tomori. Per il centrocampo credo che Renato Sanches sia il giocatore giusto se non riusciranno a trattenere Kessie”.