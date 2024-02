Bergomi: "Il Milan moralmente ha dentro qualcosa, l'allenatore gli tira fuori il meglio"

Nel post partita di Milan-Atalanta, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club è intervenuto l'ex terzino dell'Inter, oggi opiniionista sportivo, Giuseppe Bergomi, che ha commentato l'ottima prestazione di San Siro della formazione di Stefano Pioli, che avrebbe meritato decisamente di più. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan non ha sentito la stanchezza di giovedì. Ha fatto di più la partita, ha avuto più occasioni più situazioni. L'Atalanta oltre al rigore niente più. Leao è tornato ai suoi livelli grazie anche al grande gol che ha fatto giovedì. Agli attaccanti serve, perché noi diciamo sempre la prestazione, la prestazione, ma poi il gol aiuta. Questa sera ne ha fatto un altro molto bello. La bravura di questo Milan sta nel fatto che nei momenti di difficoltà si rialza sempre. Quindi è una squadra che moralmente ha dentro qualcosa, che l'allenatore gli tira fuori il meglio. Poi dopo nelle assenze e, soprattutto nel reparto offensivo, il Giroud di turno non lo hai sempre al 100%. Ha segnato tanto quest'anno, ma in una partita come oggi si è visto poco. Stasera stiamo parlando tanto di Leao, ma in una partita come questa c'è bisogno di finalizzare, e chi se non il francese?"