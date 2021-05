Bergomi: "In trasferta magari il Milan avrebbe vinto questa partita"

"Il Cagliari ha gli uomini giusti per mettere in difficoltà con il Milan con le sue ripartenze. I rossoneri non sono riusciti a fare il solito gioco, con i sardi che hanno fatto una grandissima partita. E bisogna sottolineare il trend della squadra di Pioli in casa, magari questa partita in trasferta l'avrebbero vinta". Questa la prima analisi di Beppe Bergomi, su Milan-Cagliari, ai microfoni di Sky Sport.