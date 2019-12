Bergomi: "L'Atalanta ha tirato fuori tutti i limiti di personalità del Milan"

Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il tonfo del Milan a Bergamo: "L'Atalanta giocando in quella maniera ha tirato fuori tutti i limiti di personalità della squadra di Pioli, nella difficoltà si è sfaldata, ha preso cinque gol ma avrebbe potuto prenderne di più. Preoccupa molto l'arrendevolezza e la mancanza di personalità in una partita dove trovi un avversario più forte non vedi nessuno in grado di prendere per mano la squadra".