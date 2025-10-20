Bergomi: "Per una sola competizione la rosa del Milan è di grande livello”.

Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina e balza in testa alla classifica in solitaria nonostante le tante assenze e defezioni. Beppe Bergomi, in diretta su Sky Sport, parla della rosa rossonera e delle varie soluzioni a disposizione di Max Allegri.

“Continuo a pensare che il Milan ha tante soluzioni. È vero che forse la soluzione del bomber non la individuiamo al momento, ma il lavoro che fa Gimenez è importante per la squadra. Poi dimentichiamo sempre di Nkunku che è un giocatore di grande livello. A destra c’è Saelemaekers che sta facendo bene. In mezzo al campo ha sei giocatori, c’è Estupinan… Per una sola competizione è una rosa allargata e di grande livello”.