Bergomi: “Scudetto? Milan una delle favorite. Kessie è il centrocampista più forte della Serie A”

Beppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla stagione dei rossoneri in ottica Scudetto: "Milan favorito? Per me, è una favorita. Dalla prima partita di quest'anno ho visto delle cose incredibili. È una squadra costruita bene. Ha dei giocatori velocissimi sulle fasce, come Theo Hernandez, che nessuno ha, e Calabria, che è il giocatore che ha vinto più contrasti in Serie A. Ha, per me, il centrocampista più forte del campionato: Franck Kessie. E poi ha i trequartisti che si integrano bene: chi è più veloce, chi ha più tecnica. Ma questo non vuole dire che il Milan vincerà lo Scudetto".