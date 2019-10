Bergomi: "Spalletti è l'uomo giusto per il Milan. Che perdita Bakayoko"

Giuseppe Bergomi di Sky Sport ha parlato ai microfoni: "Quando si cambia un allenatore è una sconfitta da parte di tutti, società giocatori e ambiente. Io ho stima di Giampaolo, però effettivamente vedo una squadra in difficoltà. Se c'è un momento per poter cambiare, questo è quello giusto, anche se lo dico con dispiacere, perchè so quanto è bravo. Spalletti? Luciano non ha mai sbagliato negli ultimi anni, ha saputo valorizzare determinati giocatori. Forse ci si aspettava qualcosa di più dalla sua Inter, ma questa squadra deve ancora crescere per colmare il gap con la Juve. Può essere l'uomo giusto per una piazza come il Milan. L'anno scorso Gattuso ha dato un'anima e un'identità al Milan, anche con i propri limiti, ma attraverso delle conoscenze. Non posso pensare che giocatori come Piatek, su tutti, che hanno fatto così bene l'anno scorso, quest'anno non sappiamo fare nulla. Milan più forte dell'anno scorso? La perdita di Bakayoko è stata dolorosa, nessuno ne parla. Dava fisicità, centimentri, qualche gol. Hanno preso gente giovane e nel calcio non c'è pazienza. Credo che il Milan sia una buona rosa e che può contendere il quarto posto alle dirette concorrenti".