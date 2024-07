Bergomi su Morata: "È un giocatore che a me piace molto, grande disponibilità, fa giocare bene la squadra, e l'età è relativa"

Nel corso del pomeriggio di SkySport 24, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sull'arrivo in rossonero di Alvaro Morata, che nella mattinata di oggi in quel di Madrid ha svolto le visite mediche con il Diavolo. Queste le sue dichirazioni.

"Lo sai come la penso sul Milan Leo. Il Milan è una squadra forte, lo era anche l'anno scorso, infatti secondo me ha fatto meno delle proprie potenzialitò, in tutte le competizioni, e va aggiungere giocatori importanti. Io mi andrei a soffermare molto su Morata, quello che ci ha detto la Cenni (Giorga ndr) è importante: leadership. Al Milan va via un giocatore che aveva grande carisma e personalità come Giroud, ed all'interno dello spogliatoio perde Kjaer, e sappiamo quanto è importante avere dei leader nello spogliatoio. Poi sotto l'aspetto tecnic-tattico la conosciamo l'importanza di Morata. È un giocatore che a me piace molto, grande disponibilità, fa giocare bene la squadra, e l'età è relativa, perché è sempre stato integro e gli attaccanti maturano sempre tardi, quindi possono essere determinanti in quella zona di campo anche ad una certa età".