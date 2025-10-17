Bergomi sulla corsa scudetto: "Il Milan dentro ci deve stare, perché ha tanta qualità"

vedi letture

Intercettato dai microfoni dei colleghi di TMW, l'ex giocatore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato dell'attualità del campionato alla ripresa dopo gli impegni con le Nazionali soffermandosi anche sul Milan di Massimiliano Allegri.

Inter e Napoli restano le favorite?

"Negli ultimi campionati chi ha vinto o è uscito presto dalla Champions o non ci ha partecipato. Per questo il Milan dentro ci deve stare, anche perché ha tanta qualità e ha messo dentro due di personalità come Modric e Rabiot. Non so dire chi è favorito, ma metto dentro anche la Roma. Forse solo la Juventus è un po' indietro, ma ha tempo per recuperare e fare delle scelte precise. Non dico che debbano giocare sempre gli stessi, ma deve dare una fisionomia precisa. La Juventus comunque va tenuta sempre in considerazione".