Bergomi: "Theo è stato il migliore del Milan. Saelemaekers il peggiore"

Migliore e peggiore del Milan nel derby? Ecco il commento di Bergomi a Sky Sport: "Theo per me è stato il migliore del Milan. Ha avuto l'occasione più pericolosa per pareggiare ed è stato dentro la partita fino all'ultimo minuto. Ne è una prova la rincorsa su Hakimi al 90esimo. Il peggiore è stato Saelemaekers (da 4 per Bergomi, ndr). Non deve allargare le braccia sugli errori, deve stare lì, concentrato. Non è stata questa la mentalità che ha contraddistinto il Milan nell'ultimo periodo".