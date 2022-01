Berkane (FootMercato): "Adli ha tutto per diventare un ottimo giocatore"

Hanif Ben Berkane, giornalista di Footmercato, è intervenuto sul proprio profilo Twitter commentando l'ottima prestazione offerta da Yacine Adli contro lo Strasburgo, battuto dal Bordeaux per 4-3 nell'ultima sfida giocata in Ligue 1: "Il suo inizio di partita è stato ottimo, è lui che detta i tempi di gioco e va in verticale. Spero che Adli si divertirà a Milano, ha tutto per diventare un ottimo giocatore.