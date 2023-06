Berlusconi come sceglieva i giocatori? Costacurta: "Prendeva la lista dei candidati al Pallone d'Oro e..."

MilanNews.it

Innamorato dei campioni e sempre ambizioso: durante il periodo della sua presidenza al Milan Silvio Berlusconi era solito “scegliere” i giocatori in base alle nomine per il Pallone d’Oro. Lo racconta Billy Costacurta a Sky Sport 24: “Nel ’90, ’91, ’92 quando c’erano le designazioni per il Pallone d’Oro, quando Berlusconi veniva a cena si avvicinava con un biglietto con i primi 20 giocatori designati per vincere il Pallone d’Oro… Scorreva la lista e si rendeva conto che i primi 7-8 erano quelli che aveva già. E ci diceva: “Chi ci manca qua?”.

E quindi prendeva Papin, Savicevic. Erano i tempi in cui il Milan di Berlusconi dominava, di acquisti ne ha fatti tanti… Il migliore per me rimane il primo, perché ha fatto capire che faceva sul serio e l’ha fatto capire anche noi”.