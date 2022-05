Berlusconi: "Questa tattica tanto in voga con la palla dal portiere al terzino, che la passa al mediano, che poi la passa al terzino e il terzino ancora al suo portiere... Tutto tempo buttato via"

MilanNews.it

Intervista a Il Giornale per Silvio Berlusconi, Presidente del Monza. Nel corso della lunga chiacchierata, ha spiegato anche la sua filosofia di gioco. "Ho detto a tutti loro: dovete mandare la palla dall'altra parte del campo velocemente, alle punte, e i gol sono arrivati con questa tattica. Ho anche spiegato più volte ai ragazzi che le punte devono sempre restare davanti, nella metà campo avversaria, anche sui calci d'angolo nella nostra aerea, perché così costringono i difensore avversari a stare lì, impedendogli di venire a dare manforte in attacco. E poi perché il portiere quando agguanta la palla, deve raggiungerli con un forte rinvio, in modo che possano trovarsi con la palla al piede, soli davanti al portiere avversario. I gol si fanno dall'altra parte del campo, per cui io questa tattica tanto in voga con la palla dal portiere al terzino, che la passa al mediano, che poi la passa al terzino e il terzino ancora al suo portiere... E' tutto tempo buttato via".