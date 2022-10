Berlusconi torna a San Siro, ecco l'ultima formazione del Milan da presidente

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Quella di oggi alle 18 a San Siro non sarà certo una partita come le altre per Silvio Berlusconi, visto che sarà la sua prima da ex contro il Milan, club che ha guidato per oltre 30 anni da presidente. L'ultima formazione schierata dai rossoneri con lo stesso Berlusconi alla guida della società non era certo la migliore vista nella sua era, con un giovanissimo Donnarumma in porta, la linea difensiva formata da Calabria, Zapata, Romagnoli e De Sciglio, il centrocampo con Kucka, Sosa e Pasalic e il tridente composto da Suso, Bacca e Deulofeu. La gara contro il Palermo terminò con un rotondo 4-0 in favore del Milan, con le reti di Pasalic, Suso, Bacca e Deulofeu.

Milan-Palermo 4-0, 9 aprile 2017

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.