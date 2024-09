Bernardo Silva qualifica come completamente folle il calendario così pieno

vedi letture

Bernardo Silva non ha usato parole banali in conferenza stampa direttamente dal Portogallo. L'esterno del Manchester City ha spiegato come secondo lui si giochino troppe partite in una stagione e questo provochi inevitabilmente dei danni agli stessi calciatori: "Il calendario è completamente folle, abbiamo appena ricevuto la notizia che avremo un solo giorno di riposo per la partita di Carabao Cup".

L'ex fantasista del Benfica prosegue: "Probabilmente giocheremo ogni tre giorni per mesi e questo è assolutamente assurdo. In Champions League, qualora non ti dovessi qualificare per gli ottavi di finale direttamente, devi giocare almeno altre due partite. È vero che ci sono squadre più numerose al giorno d'oggi, ma non è facile e nemmeno lo è stato in passato. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici, la quantità di partite a cui siamo sottoposti è completamente assurda".

Il Manchester City di Guardiola sarà impegnato ovviamente in Premier League, in Carabao Cup, in FA Cup, in Champions League e nel Mondiale per Club, competizione che si disputerà la prossima estate dal 15 giugno al 13 luglio, prolungando ancora di più la stagione dei club più blasonati come quello inglese. Inoltre ci sono gli impegni con le rispettive nazionali.