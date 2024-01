Berruto: "Condivido ogni singola parola di Maignan nel suo post dopo i fatti, chi fa finta di nulla è complice"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "La misura è veramente colma. Le norme attuali non sono più sufficienti, il tema ha bisogno di una riattualizzazione delle regole e io ho un paio di idee da portare all'attenzione del Parlamento, questi atteggiamenti non sono più sopportabili. Condivido ogni singola parola di Maignan nel suo post dopo i fatti, chi fa finta di nulla è complice". Lo dice a 'Radio Sportiva' l'ex ct dell'Italvolley e ora parlamentare del Pd Mauro Berruto, che ha in mente di presentare una proposta di legge. "Sì', sarà una proposta di legge - sottolinea Berruto -. Occorre partire da un'analisi sull'efficienza del Daspo, che non lascia traccia sul casellario giudiziale. Va esteso, almeno deve avere una durata di 15 anni, o la più lunga possibile, e deve avere un impatto anche sul profilo del codice penale.

Deve riguardare le manifestazioni di odio razziale, religioso, ed etnico-territoriale". "Chi si macchia di questi reati non deve rimettere piede allo stadio il più a lungo possibile - dice ancora -, e non può finire solo con l'idea che al massimo si vada in Questura a mettere una firma". Ma lo 0-3 a tavolino può eventualmente far cambiare qualcosa? "Ho letto le dichiarazioni di Infantino e posso anche condividere l'idea - risponde Berruto -. Mi sta bene se può avere l'effetto di fare 'incazzare' le persone per bene che vanno allo stadio per godersi lo spettacolo. E' ovvio che il rischio è quello di dare un potere di ricatto verso le società sportive da parte di queste persone. E questo non va fatto". (ANSA).