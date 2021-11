Bertolini: "Violenza sulle donne fenomeno drammatico. Sport può aiutare a cambiare le cose"

“Mi piace ricordare l'importanza della giornata contro la violenza sulle donne, perché ci permette di porre l'attenzione su questo fenomeno che secondo me è drammatico nel nostro Paese. Basta vedere i numeri che parlano chiaramente dell'entità di questo fenomeno non solo in termini di femminicidio e di violenza fisica, ma anche di violenza psicologica ed economica sulle donne”. Così la ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini ha ricordato la giornata contro la violenza sulle donne nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svizzera di domani: “Credo che lo sport, così come altri ambiti della società civile, possa dare il proprio contributo per cercare di aiutare a cambiare e ad incrinare questo momento così drammatico per l'Italia. Spesso quando si parla di violenza sulle donne sono sempre queste che pongono il problema e l'attenzione, ed invece credo sia fondamentale la vicinanza degli uomini, e che gli uomini, in ogni giorno dell'anno, facciano sentire la loro voce e la loro opposizione a questa piaga. Ecco perché è molto importante anche l'azione che sta facendo la FIGC con una campagna pubblicitaria su questo tema”.