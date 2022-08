Bertolucci: "Pioli è una di quelle persone che sa toccare le corde giuste"

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex-tennista ed attuale commentatore televisivo, ha parlato dell'avventura di Stefano Pioli (e dell'incontro che ha avuto con l'allenatore) sulla panchina rossonera. Ecco le sue dichiarazioni al canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Avevo un sogno calcistico ossia di incontrare tre persone: Ancelotti, Ranieri e Pioli. Non perché sono i migliori, ma perché secondo me sono tre persone speciali ed esulano dal cliché naturale dell'allenatore. Con loro c'è un dialogo: sono persone semplici, ma che riescono a toccare le corde giuste. Ho pranzato con lui (Pioli, ndr), la moglie ed i nipoti: è come se mi avesse accolto in casa. È una persona squisita, semplice, modesta. Lui mi ha detto che era sicuro, quest'anno, di avere una squadra più forte dello scorso. Questo non vuol dire certezza della vittoria, ma sicuramente competitività ad alto livello".