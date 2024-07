Bertolucci: "Sono finiti gli anni di Berlusconi e Van Basten. Top player di livello non possono venire a giocare in Italia al momento"

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso rossonero è intervenuto così sul canale Youtube del giornalista Carlo Pellegatti. Tra i tanti temi affrontati, ovviamente viene messo in risalto quello relativo all'attuale calciomercato milanista. Queste le sue parole:

"Leggo molte cose in giro, ma sono convinto che in società non stiano dormendo e che abbiano delle carte in tavola, dei piani A e piani B. Ci sono dei principi per mantenere un bilancio sano, da come eravamo messi qualche anno fa mi sembra che la squadra ci sia lo stesso. Abbiamo ceduto un pezzo importante come Tonali ma sono arrivati anche molti giocatori. Dobbiamo capire che sono finiti gli anni di Berlusconi e Van Basten, top player di livello non possono venire a giocare in Italia al momento, la Serie A non è più il campionato di maggior riferimento".